GAAD, Stevie Wonder en concert sur le campus d’Apple

À l’occasion de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Accessibilité, Apple a tenu à célébrer ce jour avec une star mondiale qui n’est autre que Stevie Wonder. Le chanteur, non-voyant, était présent sur le Campus d’Apple pour le plus grand plaisir des employés, et de Tim Cook comme le montre cette photo.

Apple a toujours été très attentive au sujet de l’accessibilité, la fabrication de dispositifs utilisés par la plupart des personnes qui ont un handicap. Et pour terminer cette semaine sur le thème de l’accessibilité, Tim Cook a souhaité marquer le coup en proposant à Stevie Wonder de faire un concert à l’intérieur du campus d’Apple à Cupertino.

En 2011, Stevie Wonder a publiquement remercié Steve Jobs pour l’attention accordée par Apple qui consacre beaucoup de temps et de développement afin de rendre ses appareils facile d’accès aux personnes handicapées : « Il n’y a rien que vous ne pouvez pas faire avec un iPhone ou un iPad », a déclaré l’artiste à l’époque.