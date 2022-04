Deux escrocs qui ont volé 1,5 million de dollars à Apple sur une période de trois ans ont été condamnés à 13 ans de prison combinés.

En septembre 2021, il a été signalé que deux escrocs avaient développé un stratagème pour utiliser des appareils de point de vente volés dans les magasins Apple pour générer des cartes-cadeaux Apple, entre 2015 et 2017.

L’arnaque a été activée grâce à un appareil portable présent dans les points de vente et réservé aux salariés dénommé « Isaac ». Les employés transportent cet appareil dans le magasin pour vérifier l’inventaire et vendre les produits aux clients. L’un des escrocs a fait irruption dans l’Apple Store et a attendu le bon moment pour voler un appareil Isaac. Plus tard, il s’est assis devant le même magasin, toujours connecté au réseau Wi-Fi, et a utilisé le compte de l’employé enregistré sur Isaac pour acheter des chèques-cadeaux numériques d’une valeur de milliers de dollars.

Les codes de cartes-cadeaux numériques ont ensuite été téléchargés sur l’application Wallet pour générer des codes QR, qui ont été filtrés et envoyés via iMessage à l’autre conspirateur, qui a pu se rendre dans d’autres Apple Stores et acheter une gamme d’appareils Apple de grande valeur. Ce processus a ensuite été répété à travers le pays, permettant au couple de frauder Apple pour plus de 1,5 million de dollars.

Par exemple, l’un des escrocs a volé 26 cartes-cadeaux numériques Apple au Texas d’une valeur de 50 000 $, tandis que le même jour, son partenaire a utilisé les cartes-cadeaux pour acheter des produits Apple à New York.

Heureusement, le couple a été surpris en train de voler des appareils Isaac dans les Apple Stores via des caméras de vidéosurveillance et a finalement été retrouvé et arrêté par le FBI. Ils ont par la suite plaidé coupables de fraude informatique.

Selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain du district nord du Texas, les auteurs ont été condamnés à une peine combinée de 13 ans de prison fédérale et condamnés à payer 1,26 million de dollars à Apple. Il n’est pas clair si Apple a apporté des modifications à ses systèmes internes et à l’accès aux comptes des employés sur Isaac pour empêcher ce type d’escroquerie.