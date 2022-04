La saga Rainbow Six arrive enfin sur iOS également. Après un développement qui a commencé il y a trois ans, l’annonce officielle d’Ubisoft arrive, qui a enfin dévoilé le nouveau titre à venir.

L’annonce d’Ubisoft s’accompagne de la première bande-annonce officielle du jeu, actuellement basée sur une version pré-alpha. Le nouveau titre mobile Rainbow Six est basé sur l’homologue de la console Rainbow Six Siege et dans cette première bande-annonce, vous pourrez profiter de sessions PvP 5v5, vous permettant également de jeter un œil aux cartes du jeu.

Bank et Border sont actuellement les deux premières cartes PvP confirmées. Il va sans dire que d’autres cartes seront mises à disposition au fil du temps. Ubisoft a également confirmé les cinq meilleurs opérateurs en défense et en attaque, précisant à nouveau que de nouveaux opérateurs seront bientôt publiés.

La première alpha fermée sera disponible la semaine prochaine, mais il n’y a actuellement aucune indication sur la sortie officielle du jeu pour tout le monde.