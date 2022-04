Apple TV+ et Netflix ont tous deux retiré leurs offres d’acquérir les droits du biopic de Will Smith, après que l’acteur ait giflé le comédien Chris Rock en direct le soir des Oscars.

Apple faisait partie des entreprises en lice pour obtenir les droits d’un film consacré à la vie de Will Smith, basé sur son autobiographie de 2021 qui était l’un des livres les plus vendus de l’année aux États-Unis. Comme Netflix, la firme de Cupertino a également décidé de retirer son offre après ce qui s’est passé pendant la nuit des Oscars.

Netflix et Apple TV+ se sont donc détournés de la course au film, décidant de transférer ces sommes vers de nouveaux contenus originaux réalisés par des acteurs noirs. Les deux sociétés estiment que travailler avec Will Smith aurait été une « entreprise risquée » suite à la gifle en direct de Chris Rock à la suite d’une blague malheureuse sur sa femme.

L’acteur s’est excusé auprès de l’Académie et de Rock lui-même, mais les conséquences pourraient encore durer des mois, voire des années. Will Smith a déjà démissionné de l’Académie des arts et des sciences du cinéma et il est possible que sa victoire lui soit retirée.

Il n’y aura pas de blocages pour le film Emancipation qui sera disponible dans le futur sur Apple TV+ et qui verra Will Smith parmi les protagonistes.