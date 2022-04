La nouvelle application Vivid pour macOS peut presque doubler la luminosité de l’écran sur les mini-LED du Mac (mais pas sur les iPad).

Lorsque vous regardez une vidéo HDR sur les écrans mini-LED d’un Pro Display XDR ou d’un MacBook Pro 2021, les écrans peuvent générer jusqu’à 1 600 nits de luminosité, mais dans la plupart des conditions, ils produiront environ 500 nits. La nouvelle application Vivid offre désormais une luminosité d’écran doublée dont vous pouvez profiter dans toutes les conditions.

Cette application s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent vraiment « éclairer » leurs Mac avec des écrans mini-LED, qui incluent actuellement le MacBook Pro 2021 et le Pro Display XDR. À l’avenir, d’autres modèles dotés de cette technologie pourraient arriver.

Vivid offre une luminosité supplémentaire sans utiliser de hacks ou d’appels système de bas niveau, car il s’appuie sur « un savant mélange de différentes technologies dont Metal, Carbon, Cocoa, Swift, SwiftuI et même certains codes C » pour doubler la luminosité de l’écran utilisable sur MacBook Pro et Pro Display XDR.

Bien sûr, activer Vivid aura un impact évident sur l’autonomie de la batterie des MacBook Pro. Les développeurs assurent qu’il n’y aura aucun problème pour l’affichage, et même Apple elle-même affirme que les mini-LED peuvent fonctionner sans problème à 1000 nits de luminosité même pour de longues séances. Cependant, les développeurs de Vivid tiennent à souligner ce qui suit :

« Vivid n’utilise pas de hacks d’affichage de bas niveau pour pousser votre affichage à des niveaux qu’il ne devrait pas atteindre. La température de vos écrans montera entre 5 et 10%, mais macOS limitera la luminosité maximale si nécessaire. Veuillez noter que même si nous pensons que Vivid peut être utilisé en toute sécurité, nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage survenant à votre écran à la suite de l’utilisation de ce logiciel. »

Lorsque vous utilisez Vivid, vous pouvez régler la luminosité avec les touches appropriées du clavier ou activer et désactiver l’application. Un mode écran partagé peut vous montrer la différence entre 500 et 1 000 nits de luminosité à l’écran. De plus, il est également possible de régler la moitié de l’écran en mode pleine luminosité. « Cela vous permet de vérifier si Vivid fonctionne dans certains cas d’utilisation particuliers », expliquent les développeurs.

Vivid peut être acheté à partir de ce lien pour 15 €, mais pendant quelques heures, vous pouvez obtenir une réduction de 20% en entrant le code VIVIDLAUNCH.