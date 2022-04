Selon de nouvelles rumeurs, l’iPhone 14 Pro pourra prendre des images plus détaillées grâce à un capteur nettement plus grand.

Un leaker a répertorié un grand nombre de spécifications de l’appareil photo de l’‌iPhone 14 Pro‌ sur Weibo. Conformément à d’autres rumeurs lues ces dernières semaines, Fishing 8 affirme que l’iPhone 14 Pro‌ sera équipé d’un appareil photo 48MP. En raison de l’augmentation du nombre de mégapixels, les pixels de l’appareil photo Wide de l’‌iPhone 14 Pro‌ seront plus petits, atteignant vraisemblablement 1,22 µm. Il s’agit d’une réduction de 0,68 µm par rapport à l’iPhone 13 Pro et à l’‌iPhone 13 Pro‌ Max.

Ce capteur devrait être fabriqué par Sony, comme ceux de « l’iPhone 13 Pro ». Malgré le changement de taille de pixel, l’‌iPhone 14 Pro‌ comportera vraisemblablement le même système de mise au point automatique Dual Pixel (DPAF), commercialisé par Apple sous le nom de « Focus Pixels » de l’iPhone‌ 6, et la même capacité vidéo pour enregistrer en HDR 16:9 jusqu’à 60 fps

Le capteur de l’iPhone 14 Pro devrait avoir une taille de 1/1,3 pouce, soit une augmentation de 21,2% par rapport au capteur de caméra large de 1/1,65 pouce trouvé sur les ‌iPhone 13 Pro‌ et ‌iPhone 13 Pro‌ Max. Cette augmentation de la taille du capteur nécessite un plus grand objectif pour capturer plus de lumière, ce qui conduit à un réseau de caméras arrière considérablement plus grand que celui de l’iPhone 13 Pro. La taille du capteur 1/1,3 pouces est la même que celle du capteur 50MP GN1 de Samsung, utilisé dans le Google Pixel 6.

Dans l’ensemble, les informations suggèrent que l’‌iPhone 14 Pro‌ fournira des images plus grandes et à plus haute résolution avec de meilleurs détails, mais au risque de performances de faible luminosité et d’images plus sujettes au bruit. Dans tous les cas, même Ming-Chi Kuo a déclaré que le’iPhone 14 Pro‌ « élèvera la photographie de l’appareil photo du téléphone portable à un nouveau niveau ».