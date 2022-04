Apple TV+ travaille sur « Chief of War », une nouvelle série dramatique mettant en vedette Jason Momoa.

Comme le rapporte Variety, Apple TV+ développe Chief of War, une nouvelle série mettant en vedette Jason Momoa. L’acteur écrit et produit également la série dramatique qui a été approuvée pour une première saison de huit épisodes et qui suivra « l’histoire de l’unification et de la colonisation d’Hawaï d’un point de vue indigène ».

Momoa écrira le scénario avec Thomas Pa’a Sibbett. Tous deux sont également producteurs exécutifs, tout comme Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg et Doug Jung. Jung est également en charge du rôle de showrunner. Justin Chon est en pourparlers pour réaliser les deux premiers épisodes. Momoa est d’origine hawaïenne et ressentira beaucoup son nouveau rôle dans la série. Entre autres, c’est la première fois que l’acteur travaillera également comme scénariste d’une série télévisée.

Après le succès de SEE, Jason Momoa reviendra avec une nouvelle série sur Apple TV+ dont la date de sortie n’a pas encore été décidée.