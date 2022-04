Avec les difficultés de la chaîne d’approvisionnement et la guerre en Ukraine, Apple semble déterminée à réduire les commandes d’iPhone dans les mois à venir. Cependant, les services de l’entreprise devraient compenser les pertes.

L’analyste de Loop Capital, John Donovan, a déclaré qu’Apple réduirait la production d’iPhone de 9 millions d’unités supplémentaires en 2022, à la fois en raison de pénuries de composants et de la situation géopolitique mondiale. L’iPhone SE 2022 devrait en faire les frais, mais l’iPhone 13 pourrait également subir une baisse des commandes par rapport à ce qui était attendu il y a encore quelques semaines. La situation ne devrait revenir à la normale qu’avec le lancement de l’iPhone 14 à l’automne, étant donné que les prévisions de production restent inchangées.

Malgré cette situation, les pertes pour Apple seront largement compensées par le grand succès des services comme Apple Music, Apple TV+ et iCloud, qui connaissent une croissance régulière depuis des mois maintenant. Ces services apportent non seulement des revenus importants, mais fidélisent également les utilisateurs d’iPhone, qui mettront peut-être à jour leurs smartphones plus lentement, mais continueront à payer les différents abonnements.

Entre autres, la plus forte croissance de ces derniers mois a été enregistrée par Apple Music, iCloud, mais aussi par Apple Arcade et Apple Fitness+. En revanche, Apple News peine à décoller, le service est actuellement disponible uniquement dans quelques pays.