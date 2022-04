La maison de logiciels Roblox se range du côté d’Apple dans la bataille juridique contre Epic Games.

Après Snap, une autre grande maison de logiciels comme Roblox défend également l’App Store, en tant qu’endroit sûr où les développeurs et les utilisateurs peuvent distribuer et télécharger des applications.

Comme l’a rapporté Reuters, Roblox soutient la position d’Apple dans l’appel contre Epic lié à l’affaire antitrust désormais bien connue. Voici le dépôt officiel de la maison du logiciel :

« Le processus d’examen et d’approbation des applications disponibles sur l’App Store d’Apple améliore la sécurité et la protection et confère à ces applications une plus grande légitimité aux yeux des utilisateurs. »

L’audience en appel entre Apple et Epic Games est prévue en 2023. Rappelons que la décision initiale établissait qu’Apple n’avait pas le monopole du marché des applications, tout en obligeant l’entreprise à activer des systèmes de paiement alternatifs pour les développeurs.