Epic Games a dévoilé RealityScan, une nouvelle application qui permet aux utilisateurs d’utiliser l’appareil photo de l’iPhone pour scanner des objets et les transformer en modèles 3D haute fidélité.

L’application a été développée à l’aide des technologies de Capturing Reality, un spécialiste de la photogrammétrie acquis par Epic en 2021. Comme l’explique Epic, l’acquisition d’actifs du monde réel peut être compliquée car elle nécessite généralement un équipement de pointe. Cependant, de plus en plus de créateurs adoptent la photogrammétrie 3D et pour ces personnes, RealityScan « rend l’ensemble du processus beaucoup plus facile ».

« RealityCapture est un logiciel photogrammétrique capable de reconstruire des objets et des scènes de toutes tailles à partir d’images ou de scans laser, produisant des scans 3D avec une précision et une qualité de maillage sans précédent à des vitesses plus rapides que les logiciels concurrents. L’acquisition d’actifs du monde réel pour des expériences numériques a toujours été compliquée et chronophage, mais maintenant c’est aussi simple que de déverrouiller votre smartphone. »

L’utilisation de RealityScan est vraiment simple, bien qu’il soit nécessaire de suivre toutes les instructions à l’écran pour s’assurer que l’objet est capturé en bonne qualité. Par exemple, l’application a besoin d’au moins 20 prises de vue de l’objet sous différents angles et d’avoir un bon éclairage. Un arrière-plan propre améliorera certainement le résultat.

Une fois l’acquisition terminée, l’objet 3D peut être exporté et téléchargé sur Sketchfab, une plateforme très populaire pour la publication et la recherche de contenu 3D, AR et VR. Ces modèles peuvent être utilisés à diverses fins, comme les transformer en objets de réalité augmentée ou les ajouter à des jeux en cours de développement avec l’Unreal Engine.

« RealityScan est la première étape de notre parcours visant à rendre la numérisation 3D accessible à tous les créateurs. Nous pensons que cet outil aidera grandement les gens à mieux comprendre les principes de base de la numérisation, en comblant le fossé entre les débutants et les professionnels. Nous sommes ravis de développer l’application avec les commentaires de la communauté et d’introduire de nouvelles fonctionnalités à l’approche de la version complète. »

Pour l’instant, RealityScan est disponible en version bêta. Les utilisateurs intéressés à l’essayer peuvent le télécharger via TestFlight, tandis que la sortie officielle est attendue d’ici la fin de l’année.