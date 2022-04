Depuis quelque temps, on parle d’une éventuelle Apple Watch super résistante, adaptée aux utilisateurs qui aiment les sports extrêmes. Un nouveau brevet de l’entreprise confirme ces rumeurs.

La technologie décrite dans le brevet donnerait à l’Apple Watch la possibilité de passer des classifications IPxx utilisées pour la vie quotidienne aux classifications ATM beaucoup plus strictes utilisées pour les sports nautiques.

L’idée serait de proposer une Apple Watch beaucoup plus résistante, adaptée aux utilisateurs qui pratiquent des sports extrêmes dans lesquels il est nécessaire de porter des appareils d’un certain type, comme le Casio G-Shock.

L’Apple Watch « Adventure » offrirait une plus grande étanchéité, ainsi qu’une meilleure résistance aux chocs et aux chutes, mais aussi au sable et à la poussière. Le brevet est très technique, mais il explique précisément comment Apple pourrait implémenter ces innovations sur un futur modèle, notamment en ce qui concerne la résistance à l’eau.

Les classifications ATM sont divisées en trois grands domaines :

5 ATM : Plonger en piscine

10 ATM : surf, snorkeling, rafting et autres activités de surface

20 ATM : Plongée sous-marine sportive

Pour le moment, nous ne savons pas à quelle certification Apple fait référence, mais il est probable que ce soit la troisième. Une Watch de ce type pourrait sortir d’ici la fin de l’année.