Le prochain documentaire d’Apple TV+ sur le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton et son équipe pourrait avoir un « impact positif » pour les téléspectateurs, a déclaré le pilote dans une récente interview.

Il y a quelques semaines, Apple annonçait avoir obtenu les droits d’un documentaire de Lewis Hamilton pour Apple TV+. Parlant précisément de cette nouveauté, Hamilton pense que la biographie pourrait fournir des leçons positives à ceux qui la regardent.

« Nous avons ce documentaire sur lequel nous travaillons et je pense que vous devez tout faire au bon moment », a déclaré Hamilton à MotorSportWeek. « Le documentaire est l’objectif actuel. Je pense que les histoires sont là pour être racontées. Je pense que c’est important. Je pense qu’il y a beaucoup à apprendre ».

Le pilote de F1 fonde de grands espoirs sur ce documentaire : « Si vous pouvez influencer et avoir un impact positif sur les gens, si votre histoire peut aussi impacter une personne ou une famille, ce serait formidable. »

Le documentaire offrira un aperçu complet du champion et de son équipe, y compris des images sur et hors piste, ainsi que des interviews inédites. Hamilton produit le documentaire avec Penni Throw, Box to Box Films et One Community, produit par Richard Plepler et Scott Budnick et réalisé par Matt Kay.

Ce n’est peut-être pas le seul projet Apple TV+ impliquant Hamilton, car son nom a été lié à un autre film de Formule 1 mettant en vedette Brad Pitt. Le pilote n’a pas confirmé son implication, mais a admis qu’il était en train de lancer un autre projet.