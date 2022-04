Apple nous donne un aperçu de « Prehistoric Planet« , un nouveau documentaire en cinq parties qui emmène les téléspectateurs il y a 66 millions d’années, pour voir à quoi ressemblait la vie des dinosaures et de notre monde.

La série est racontée par Sir David Attenborough et met en vedette Hans Zimmer, lauréat d’un Oscar.

« Avec un nouvel épisode par jour, « Prehistoric Planet » combine des documentaires animaliers primés, les dernières connaissances paléontologiques et une technologie de pointe pour découvrir les habitats et les habitants spectaculaires de l’ancienne Terre pour une expérience unique et immersive. Cette série est produite par l’équipe de renommée mondiale de l’unité d’histoire naturelle des studios de la BBC avec le soutien d’effets visuels photoréalistes de MPC (« The Lion King », « The Jungle Book »). « Prehistoric Planet » présente des faits méconnus et surprenants de la vie des dinosaures sur fond de décors de la période du Crétacé, notamment des côtes, des déserts, des lacs, des mondes gelés et des forêts. « Prehistoric Planet » fait revivre l’histoire de la Terre comme jamais auparavant. »

Prehistoric Planet devrait faire ses débuts sur Apple TV+ le lundi 23 mai, avec des épisodes individuels publiés quotidiennement jusqu’au vendredi 27 mai.