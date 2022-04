Le mois dernier, Apple a lancé l’iPad Air 5, sur lequel la société a apporté une modification interne pour faciliter le remplacement de la batterie.

L’iPad Air 5 embarque la nouvelle puce M1, la prise en charge de la 5G pour les modèles cellulaires, une caméra frontale améliorée avec prise en charge de Center Stage et un port USB-C jusqu’à 2 fois plus rapide pour le transfert de données. Les nouvelles, cependant, ne s’arrêtent pas là, mais sont également cachées à l’intérieur du corps.

Selon iFixit, les cellules de la batterie du nouvel iPad Air ont des languettes de dégagement élastiques sur la face inférieure pour un retrait plus facile. C’est un beau changement par rapport aux générations précédentes, où les cellules de la batterie étaient complètement collées et par conséquent plus difficiles à retirer.

Grâce à l’introduction de ces tirettes, le remplacement de la batterie sera beaucoup plus facile pour les centres de réparation tiers. Les magasins Apple et les fournisseurs de services agréés Apple, quant à eux, continueront de remplacer l’intégralité de l’appareil lorsqu’un client demande un changement de batterie.

Récemment, Apple a également ajouté des languettes de batterie à d’autres appareils, notamment les derniers modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces et l’iPad mini de sixième génération. Cependant, sur ce dernier, malgré la présence des tirettes, iFixit avait précédemment constaté que la batterie était toujours collée le long des bords supérieur et inférieur.