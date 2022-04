Apple teste un appareil avec un écran pliable de 9 pouces, mais il est peu probable que l’iPhone Fold soit lancé avant 2025.

Sur Twitter, Kuo a déclaré qu’Apple « testait activement » un appareil avec un écran OLED pliable de 9 pouces avec un PPI quelque part entre ‌iPhone‌ et iPad. Cet appareil sera vraisemblablement utilisé pour évaluer et vérifier les technologies clés impliquées dans la technologie pliable développée par Apple.

Kuo pense que le développement de produits pliables d’Apple se concentrera initialement sur les appareils de taille moyenne, suivis des appareils avec des écrans plus grands, avant de s’étendre éventuellement à des appareils plus petits comme les iPhone. Pour cela, le premier smartphone pliable d’Apple ne pourrait sortir qu’en 2025. En revanche, un iPad pliable pourrait être lancé un an plus tôt.