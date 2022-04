Apple Maps prend désormais en charge les alertes en temps réel du Safety Cloud, une plateforme d’alerte numérique utilisée par les intervenants d’urgence.

Apple Maps prend déjà en charge les alertes en temps réel d’autres conducteurs, mais l’introduction du HAAS Alert Safety Cloud signifie que les utilisateurs aux États-Unis peuvent désormais recevoir des alertes de danger routier signalées directement par les intervenants d’urgence professionnels.

Les alertes HAAS proviennent directement des premiers intervenants et des véhicules d’urgence. Lorsque les utilisateurs s’approchent de l’un de ces endroits, ils reçoivent une notification en temps réel sur l’application.

Le système HAAS Alert Safety Cloud est utilisé par plus de 1 200 organismes chargés de l’application de la loi, sociétés d’assistance routière, opérateurs, travailleurs de la route et autres personnes disposant de véhicules ou d’équipements routiers aux États-Unis. Les alertes HAAS sont standard sur de nombreux véhicules d’urgence produits par différentes marques et seront désormais également partagées sur Apple Maps.