Bank of America affirme que la demande d’iPhone reste forte, malgré les informations faisant état de possibles réductions de production dans le monde.

Les analystes de Bank of America estiment que la demande pour l’iPhone est toujours forte malgré un récent rapport affirmant que la société a réduit la production de l’iPhone 13 et de l’iPhone SE 3.

« Bien que ces articles puissent amener certains investisseurs à penser qu’il existe un risque pour la demande, nous pensons que la demande pour l’iPhone reste forte sur la base de notre analyse des prix de reprise des appareils. »

Après avoir lancé l’iPhone SE en mars, Apple a baissé le prix de reprise de l’iPhone 12, confirmant indirectement une forte demande car l’entreprise n’a pas besoin de débourser plus d’argent pour amener les gens à échanger l’ancien téléphone contre un nouveau modèle.

Les analystes citent également une enquête de janvier selon laquelle 25% des personnes interrogées possèdent toujours un iPhone 8 ou une version antérieure, ce qui indique qu’Apple dispose d’une très bonne base d’utilisateurs en train de changer d’iPhone.

« Nous y voyons une opportunité de mener un cycle de remplacement très large. Apple peut avoir de nombreux utilisateurs prêts à acheter un iPhone plus récent, ce qui pourrait expliquer pourquoi la société accepte toujours les modèles iPhone 6 et 6 Plus pour la reprise en Chine, mais pas aux États-Unis et au Royaume-Uni. »

Apparemment, la situation d’Apple est donc meilleure que prévu.