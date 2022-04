La série tant attendue Slow Horses avec Gary Oldman est désormais disponible sur Apple TV+.

Slow Horses est une adaptation des romans de Mick Herron et raconte l’histoire d’une division du MI5 qui accueille des espions rejetés par d’autres groupes et qui ont été suspendus de leur cheminement de carrière standard en raison d’erreurs de carrière.

« Cette histoire d’espionnage suit une équipe dysfonctionnelle d’agents du MI5 et leur patron détestable, l’infâme Jackson Lamb, alors qu’ils naviguent dans les lumières et les ombres du monde de l’espionnage pour défendre l’Angleterre peut-être du sinistre. »

Gary Oldman joue le protagoniste Jackson Lamb qui est le chef du groupe d’espionnage. Il a une grande affection pour son équipe, même si au début les membres du club ne lui inspirent pas confiance. Comme le dit Lamb, « Ils sont une bande de perdants absolus… mais ce sont mes perdants ». Kristen Scott Thomas, Jonathan Pryce, Jack Lowden et Olivia Cooke font également partie du casting. La première saison de Slow Horses comprend six épisodes, mais une deuxième saison de six épisodes est déjà en développement.

Les deux premiers épisodes sont désormais disponibles sur TV+. Les autres épisodes seront publiés chaque semaine tous les vendredis.