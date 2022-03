TIME a publié son classement annuel des 100 entreprises les plus influentes au monde, confirmant une nouvelle fois Apple dans cette liste spéciale.

TIME explique que sa liste annuelle met en évidence les entreprises qui ont un impact considérable dans le monde et dans tous les secteurs, y compris la technologie, le divertissement et au-delà. Chaque entreprise est évaluée en fonction de facteurs tels que la pertinence, l’impact, l’innovation, le leadership, l’ambition et le succès.

« L’année dernière, Apple et son PDG, Tim Cook, ont franchi une étape importante en permettant aux utilisateurs d’empêcher les agences de publicité de suivre l’utilisation de leurs applications, une technique utilisée pour le ciblage publicitaire. Apple a présenté le changement comme une victoire pour la confidentialité des utilisateurs et les utilisateurs semblent être d’accord, la plupart renonçant au suivi.

De nombreux militants ont salué le développement de cette technologie, mais d’autres ont noté l’énorme puissance d’Apple. Et dans les appels de résultats après les changements, des géants de la technologie accros à la publicité comme Meta et Snap ont accusé la décision d’Apple d’être anticoncurrentielle. »

TIME a également noté les plans d’Apple pour permettre aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 13. Les autres sociétés de la liste incluent Meta, Microsoft, IBM, NVIDIA, Disney, Netflix, Alphabet et Amazon. .