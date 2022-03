Business Insider a partagé quelques curiosités d’agents hollywoodiens travaillant avec Apple TV+, ainsi que celles de sources internes travaillant sur du contenu pour la plateforme de streaming.

Bien que l’entreprise avec le plus de ressources financières au monde soit mentionnée, l’article suggère que la division contenu d’Apple TV+ est en sous-effectif et connaît des difficultés croissantes, ce qui entraîne souvent des problèmes de lancement de nouveaux contenus.

Le rapport indique que l’infrastructure d’Apple TV est généralement sous-développée par rapport à d’autres sections de l’entreprise, divers problèmes apparaissant périodiquement, notamment des plans marketing de dernière minute ou l’absence de matériel de presse prêt à lancer une nouvelle émission.

Le rapport indique également que les avocats d’Apple ne sont pas familiers avec les pratiques juridiques liées à Hollywood. Un dirigeant a déclaré qu’Apple avait même commencé à diffuser une émission avant la signature du contrat, signe que l’entreprise a besoin de plus de personnes pour gérer le côté administratif (et autre) de la plate-forme.

Avec les retards de production dus à l’atténuation de la pandémie, Apple est également dans une position où elle doit jongler avec plusieurs projets en même temps. Business Insider affirme que cette situation met encore plus en évidence les différents problèmes de gestion interne, dus à un manque de ressources. Il y aurait également un problème d’heures supplémentaires (et de protestations) des employés en raison de la lourde charge de travail. Qu’il suffise de dire qu’Apple TV+ a jusqu’à présent créé une nouvelle série ou un film premium tous les vendredis de 2022, sans compter les deuxième ou troisième saisons et les flux constants de contenu pour enfants.

De plus, Apple TV+ souhaite produire de plus en plus de contenus en interne, plutôt que d’acheter des licences à des studios externes. Cependant, citant un agent anonyme, le rapport indique qu’« ils veulent tout faire eux-mêmes, mais ils n’ont pas assez de personnel ».

Il y a aussi des doutes persistants sur le leadership d’Apple TV+. Par exemple, la division cinéma est actuellement dirigée par Matt Dentler, cadre de longue date de l’iTunes Store. Les co-directeurs d’Apple de Worldwide Video, Jamie Erlicht et Zack van Amburg, ont toutefois envisagé d’embaucher une personnalité éminente d’Hollywood pour diriger la stratégie cinématographique, ce qui, selon des sources Insider, améliorerait la réputation d’Apple auprès des agents et des acteurs. Cela dit, sous la direction de Dentler, l’équipe a récemment remporté trois Oscars.

Les problèmes croissants sont encore amplifiés à mesure qu’Apple se développe dans le contenu sportif, à commencer par MLB Friday Night Baseball à partir de la semaine prochaine. De plus, Insider dit qu’il n’est pas clair si la décision de passer au sport a été soutenue par Erlicht et Amburg, ou si Eddy Cue, vice-président senior des services, dirige vraiment le navire dans cette direction.

Bien qu’Insider se concentre sur la division du contenu, il convient de souligner que l’aspect technique d’Apple TV+ reste également un problème, avec des critiques générales des clients en raison d’une interface utilisateur déroutante de l’application, des problèmes de qualité de streaming persistants sur des appareils tels que Roku et Amazon. Fire, une expérience Web très basique, le manque d’applications pour Android ou Windows et d’autres bugs liés aux sous-titres

En tout cas, malgré ces problèmes, l’équipe TV+ a tout de même réussi à compléter ce qui était établi, avec du contenu de qualité. Le produit final reste très solide et Apple a réalisé certaines des meilleures séries et films de ces dernières années.