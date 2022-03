Les dirigeants d’Apple Tom Boger, Shelly Goldberg et Xander Soren ont de nouveau parlé du Mac Studio et du Studio Display.

Dans une interview avec Mattew Panzarino de TechCrunch, Tom Boger, Vice President of Mac & iPad Product Marketing, Shelly Goldberg, Senior Director of Mac & iPad Product Design, et Xander Soren, Director of Product Marketing for Pro Apps, ont parlé de certains aspects inédits Mac Studio et Studio Display.

Boger a souligné l’importance d’ajouter une toute nouvelle gamme de produits à la gamme Mac, ce qu’Apple n’avait pas fait depuis des années.

« Nous attendons beaucoup du Mac Studio pour ce qu’il est, une toute nouvelle gamme de produits Mac. Ce qui est rare. Nous n’ajoutons pas très souvent des gammes de produits à la gamme Mac. Notre philosophie n’était pas du tout de prendre un Mac mini et de le mettre à niveau, mais plutôt « nous savons que nous travaillons sur cette puce M1 Ultra et nous voulons apportez-le aux utilisateurs qui veulent des performances et un système modulaire. Et laissez-le vivre directement sur les bureaux des gens ». Et c’est ce que nous avons fait. »

Boger a ensuite souligné comment Apple a pu intégrer autant d’E/S et de performances dans le Mac Studio, un appareil qui représente une fraction de la taille du Mac Pro.

« Nous avons l’IO juste à l’avant et, même si vous devez utiliser les ports à l’arrière, il vous suffit de le retourner. C’est relativement léger ; c’est très petit ; convient à la plupart des écrans de 3,7 pouces de hauteur. Nous offrons aux utilisateurs quelque chose qu’ils n’avaient jamais eu auparavant. Ils ont toujours dû faire des compromis. Si je voulais un ordinateur au format plus petit, je devais faire des compromis sur les performances. Et ce que nous voulions faire, c’était donner aux gens quelque chose sans limites. En fait, vous pouvez faire des choses qu’aucun autre ordinateur ne peut faire, comme 18 flux de vidéo 8k ou une énorme scène 3D qui occupe près de 128 Go de mémoire vidéo. »

Pour Studio Display, Boger et Goldberg ont déclaré qu’il avait été conçu pour être un écran grand public pour tous les utilisateurs de Mac, remplaçant l’affichage Thunderbolt de longue date.

« Nous voulions que ce soit un excellent écran, très accessible et très grand public pour tous nos utilisateurs de Mac. C’est un excellent écran si vous souhaitez le connecter à MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, Mac Studio, Mac Pro, peu importe. Et nous savons qu’il y a encore des utilisateurs qui utilisent des Mac à processeur Intel, donc en mettant l’A13 là-dedans, nous traitons l’audio pour Spatial Audio et faisons de la magie de Center Stage une réalité. »

Et vous, que pensez-vous de ces nouveaux produits Apple ?