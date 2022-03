L’artiste et entrepreneure Belinda Kou a expliqué à Apple comment l’iPad Air l’a poussée de l’étude de la biopsychologie à une carrière artistique.

Belinda Kou travaille à Chicago non seulement en tant qu’artiste, mais aussi en tant qu’enseignante pour ceux qui aiment le dessin. Dans une interview avec Apple, Kou a déclaré que l’iPad Air l’avait convaincue de s’éloigner de la carrière à laquelle sa famille s’attendait.

« Bien que je ne puisse pas parler au nom de toutes les communautés asiatiques américaines, j’ai personnellement grandi dans un endroit où les ingénieurs, les médecins et les autres personnes ayant une carrière dans les STEM étaient parmi les plus célèbres. Cela a conduit à plusieurs pressions sur moi pour entrer dans l’une de ces carrières, principalement parce que je ne connaissais personne d’autre qui me ressemblait dans le domaine des arts. »

La famille de Kou a émigré de Taiwan à Detroit, où elle a commencé sa carrière en obtenant un baccalauréat en biopsychologie. Au départ, il a traité sa passion pour l’art comme un passe-temps, bien qu’elle l’ait toujours exploitée dans l’organisation de l’atelier et dans la refonte des cours.

Après un travail chez Teach for America, Kou en a profité pour se consacrer au graphisme. Elle a obtenu un poste de directrice artistique associée dans une agence de marketing, et c’est là qu’elle a utilisé un iPad pour la première fois.

« Une fois que j’ai eu mon iPad et un Apple Pencil, j’ai créé plus vite que je ne pouvais le faire avec un crayon et du papier, ce qui m’a aidé à partager mon travail de manière cohérente sur les réseaux sociaux. Dessiner directement sur l’écran avec l’Apple Pencil au lieu de dessiner sur un appareil, puis devoir regarder un autre écran pour voir comment le travail se traduit a vraiment accéléré mon processus créatif. »

Son travail sur les réseaux sociaux a attiré de plus en plus d’attention, au point que Kou a pu quitter l’agence et démarrer sa propre entreprise.

« En utilisant l’iPad Air et en affinant mon style, j’ai commencé à attirer des clients. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux m’engagent pour l’art numérique. Je ne pense pas que je pourrais gérer mon entreprise sans iPad. »

Kou travaille principalement avec Procreate et enseigne aux autres comment tirer le meilleur parti de cette application sur iPad. Aujourd’hui, Belinda Kou se concentre particulièrement sur la construction d’un réseau pour aider les mères qui souhaitent poursuivre un travail créatif.