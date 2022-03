Apple continue d’étendre son programme de test de véhicules autonomes en Californie.

Selon de nouvelles données publiées par le California Department of Motor Vehicles, Apple compte désormais 10 nouveaux conducteurs enregistrés dans son équipage. Le nombre de véhicules autonomes reste cependant à 69 véhicules.

Le nombre de pilotes a changé plusieurs fois au fil des ans, l’équipe Apple approchant à un moment donné les 200 membres d’équipage avant de réduire ses unités. Le nombre de véhicules est de 69 depuis un certain temps, alors qu’il y a actuellement 158 ​​chauffeurs.

Rappelons que les tests ne concernent que le système de conduite autonome qu’Apple développe, et non la voiture réelle qui pourrait faire ses débuts dans quelques années. Pour le moment, l’entreprise utilise des VUS Lexus équipés de systèmes LiDAR, de radars et de caméras.