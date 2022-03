Cela ressemble presque à un tour de passe-passe, mais c’est en fait une fonctionnalité pratique pour partager instantanément des photos entre les appareils Apple.

La synchronisation iCloud est automatique, mais il faut parfois plusieurs minutes avant de mettre à jour de nouvelles images entre vos iPhone, iPad et/ou Mac. En revanche, AirDrop est une fonctionnalité très pratique, mais qui nécessite plusieurs étapes pour transférer une ou plusieurs images. Tout le monde ne sait pas qu’il existe une troisième alternative que nous pourrions définir comme presque « magique » surtout si vous devez utiliser la photo dans une application particulière.

D’un geste à trois doigts, vous pouvez en effet transférer instantanément une photo entre deux appareils Apple connectés au même compte iCloud. Cette astuce peu connue a été partagée par Michael Tobin sur TikTok et Twitter, devenant instantanément virale. La fonction utilise Universal Clipboard et une combinaison de gestes entre iPhone, iPad et Mac sans avoir à utiliser AirDrop ni à attendre que les photos soient synchronisées via iCloud.

Entre autres choses, cette fonctionnalité est active depuis 2019, mais tout le monde ne le savait pas.

Cette fonctionnalité vous permet de copier et coller rapidement des images dans un champ de texte, telles que celles trouvées dans les messages, les notes, les pages, les e-mails, etc. sur les appareils Apple proches les uns des autres.

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir activé Handoff sur votre iPhone, iPad et/ou Mac. Sur un Mac, allez dans Préférences Système > Général et activez Autoriser Handoff. Sur iPhone / iPad, allez dans Paramètres > Général> AirPlay / Handoff et vérifiez que Handoff est activé.

Avant de continuer, assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth sont actifs sur les deux appareils et rappelez-vous que tout ne fonctionne que si les deux sont liés au même identifiant Apple.

Tout semble beaucoup plus lourd à écrire qu’à faire, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous :

PLEASE tell me I am not the only one who didn’t know about this feature 😅😅😅 pic.twitter.com/iBAYEV3JbG

— michael tobin (@initialfocus) March 29, 2022