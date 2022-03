Apple TV+ a dévoilé Dark Matter, une nouvelle série qui fera prochainement ses débuts sur la plateforme de streaming.

Dark Matter est joué par Joel Edgerton et est basé sur le livre du même nom de Blake Crouch. La série est produite par Sony Pictures Television

Salué comme l’un des meilleurs romans de science-fiction de la décennie, Dark Matter est une histoire « sur les routes non empruntées ». La série raconte l’histoire de Jason Dessen (joué par Edgerton), un physicien, professeur et père de famille qui, une nuit, alors qu’il rentrait chez lui dans les rues de Chicago, est kidnappé et emmené dans une autre version de sa vie. L’émerveillement se transforme rapidement en cauchemar alors qu’il tente de revenir à sa réalité au milieu du multivers de vies qu’il aurait pu vivre. Dans ce labyrinthe de réalités choquantes, il se lance dans un voyage déchirant pour retourner dans sa vraie famille et la sauver de l’ennemi le plus terrifiant et le plus imbattable qu’on puisse imaginer : lui-même.

Il n’y a actuellement aucune information sur la date de lancement, mais nous ne manquerons pas de vous la partager dès que nous en saurons plus.