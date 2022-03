À l’exception du trackpad des MacBook, Apple a presque complètement abandonné la technologie Force Touch (également connue sous le nom de 3D Touch) de ses produits. Cependant, il semble que la société envisage de réorganiser cette technologie pour la ramener sur l’Apple Watch et l’iPhone.

Le US Patent & Trademark Office a délivré plusieurs brevets Apple liés aux capteurs de force et de pression. Ces brevets détaillent comment ces capteurs peuvent être utilisés à différentes fins dans les appareils Apple.

L’un des brevets révèle des capteurs de force conçus pour les « appareils de forme à petit facteur » tels que l’Apple Watch et même les AirPods. Les capteurs de force normaux prennent trop de place, ce qui les rend difficiles à insérer à l’intérieur de certains appareils. Avec la nouvelle technologie, Apple serait en mesure de fabriquer une surface sensible à la pression à l’aide de capteurs de pression microélectromécaniques.

Le brevet montre une Apple Watch avec un bouton latéral sensible à la pression, indiquant que la société pourrait remplacer les boutons physiques par de nouveaux boutons basés sur des capteurs de pression. La Digital Crown pourrait également intégrer de nouveaux capteurs optiques.

Un deuxième brevet montre qu’Apple prévoit également d’utiliser des capteurs de pression sur les futurs bracelets Apple Watch. Ces capteurs permettraient de détecter la tension artérielle et d’autres paramètres liés à la santé de l’utilisateur.

De plus, ces nouveaux capteurs microélectromécaniques pourraient également être utilisés sous les écrans iPhone pour détecter avec précision de petits changements de pression.

Cette technologie combine des modules plus petits reliés entre eux plutôt que d’utiliser un seul composant, permettant à Apple de ramener 3D Touch à un système qui coûte moins cher et est plus facile à intégrer dans plusieurs produits.

Et vous, cette technologie manque-t-elle ?