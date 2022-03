Matty Benedetto est devenu célèbre pour ses inventions plutôt farfelues, mais elles ont toutes un point commun : elles fonctionnent réellement. Ces inventions vont sous la marque Unnecessary Inventions, mais son dernier projet n’a pas eu une fin heureuse.

Ce projet concernait la Magic Mouse d’Apple et la position absurde de son port de charge, qui oblige l’utilisateur à ne pas utiliser la souris pendant qu’elle est en charge. Apple affirme qu’une charge de deux minutes suffit pour alimenter la souris pour le reste de la journée, mais pour certains, ce n’est qu’un des exemples les plus ridicules de l’obsession de l’entreprise pour la forme plutôt que pour la fonction.

Matty Benedetto a décidé d’essayer de résoudre le problème avec la conception existante de Magic Mouse 2. Grâce au pouvoir de la détermination et de l’impression 3D, il a conçu ce qu’il pensait être une solution intelligente au problème. À partir d’un câble de charge Lightning avec un connecteur à angle droit à l’extrémité, Benedetto a conçu et imprimé en 3D un élévateur pour l’arrière de la Magic Mouse 2 qui roule sur une paire de roulements à billes métalliques. Ce système permet à la souris de faire défiler le bureau tout en étant branchée à une source d’alimentation et en charge.

Certes, en théorie, c’est une solution brillante et complètement fonctionnelle. Dommage que la Magic Mouse 2 cesse de fonctionner lorsqu’elle est branchée sur une source d’alimentation. On ne sait pas pourquoi Apple a choisi cela, car le Magic Keyboard et le Magic Trackpad continuent de fonctionner même pendant la charge.

Donc, malheureusement, cette invention s’est avérée infructueuse. Découvrez tout cela en vidéo :