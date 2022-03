Ces derniers jours, il a été question d’un éventuel nouvel abonnement Apple dédié au matériel, qui permettrait aux utilisateurs de toujours avoir le dernier iPhone disponible moyennant un abonnement mensuel.

Selon un nouveau rapport publié par Consumer Intelligence Research Partners, Apple dispose d’une large base d’utilisateurs qui pourraient activer un service d’abonnement matériel iPhone.

Le CIRP a analysé le comportement des consommateurs utilisant des services liés à l’abonnement et estime que les propriétaires d’iPhone les exploitent très fréquemment et qu’Apple dispose d’une bonne base d’utilisateurs qui adopteraient un service d’abonnement matériel. Soit dit en passant, près de la moitié des propriétaires d’iPhone financent déjà leur achat, les deux tiers utilisent un stockage iCloud payant et près de la moitié s’abonnent à Apple Music.

Pour cette raison, payer une redevance mensuelle pour obtenir le dernier iPhone disponible ne serait pas une nouveauté absolue pour de nombreux utilisateurs :

« Sur la base du comportement actuel des consommateurs, les utilisateurs d’iPhone sont prêts à adopter un service d’abonnement qui fournit un iPhone associé à d’autres services logiciels.

Près de la moitié des propriétaires d’iPhone financent déjà l’achat du smartphone, en payant mensuellement un nouveau téléphone. Et environ un tiers échangent leur ancien téléphone lors de l’achat d’un nouveau. Ainsi, une partie importante de la base d’utilisateurs d’Apple est habituée à ne jamais posséder de téléphone, mais à le louer. Il est important de noter que les utilisateurs d’iPhone se sont également habitués à obtenir un nouveau modèle tous les deux ou trois ans au maximum. Apple peut facilement coupler ces modèles avec un programme qui envoie régulièrement un nouveau téléphone en échange de l’ancien, tout en associant également d’autres services comme iCloud ou Apple TV+. »

Et vous, activeriez-vous un abonnement de ce type ?