Après des dernières périodes pas franchement heureuses pour Blizzard, qui ont culminé avec le rachat par Microsoft, les traces de Diablo Immortal s’étaient quelque peu perdues. Annoncée en 2018, la date de sortie officielle fatidique approche enfin.

Diablo Immortal peut désormais également être précommandé sur l’App Store, qui nous offre également un aperçu juteux. En fait, l’App Store mentionne le 30 juin comme date de sortie officielle, sauf retard supplémentaire. En plus de la précommande disponible sur l’Apple Store, nous vous suggérons également de visiter le site et de vous préinscrire pour avoir la possibilité de participer à des tests bêta, d’obtenir l’ensemble cosmétique Horadrim et de recevoir des nouvelles et des mises à jour.

En activant la précommande sur l’App Store, vous n’aurez accès qu’au téléchargement automatique du titre, qui sera prêt dès le premier jour sur votre appareil. Bref, Diablo Immortal semble vraiment proche. Quelles attentes avez-vous pour ce jeu ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Diablo Immortal – Précommande