Directement du nord glacial vient un nouveau titre pour nos appareils Apple qui vous emmènera au combat aux côtés de vrais héros vikings. Vikingard est maintenant officiellement disponible sur l’App Store.

Dans le nouveau titre Netease Interactive, vous devrez montrer vos talents de leader pour atteindre la gloire sans oublier de récupérer des terres, de cultiver des champs et d’administrer vos territoires. Avec un scénario captivant et un gameplay dynamique, ce titre engagera et ravira tous les amateurs de mythes et légendes nordiques. Vous aurez à votre disposition des centaines de héros qui pourront évidemment être upgradés tant dans leurs statistiques que dans l’arsenal disponible. Le titre vous permet de former de véritables alliances pour affronter d’autres équipes dans un combat à mort.

Vikingard est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch exécutant iOS 10 ou version ultérieure. Le titre peut être téléchargé gratuitement avec les achats intégrés habituels et a une localisation italienne. Serez-vous capable de dominer vos adversaires au combat ?

Vikingard – GRATUIT