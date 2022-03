L’année dernière, Apple a envoyé des invitations numériques pour sa WWDC fin mars. Étant donné qu’une conférence entièrement numérique devrait se tenir cette année, comme l’année dernière, il est fort probable qu’Apple puisse envoyer les invitations dès cette semaine.

L’année dernière, Apple a envoyé des invitations aux développeurs et à la presse pour la WWDC le 30 mars, tandis que la conférence s’est déroulée du 7 au 11 juin. Lors de la conférence, Apple a annoncé, entre autres, iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 et tvOS 15.

Apple tenait sa conférence mondiale des développeurs au McEnery Convention Center de San Jose, en Californie, mais depuis 2020, tous les événements d’Apple ont été mis en ligne en raison de la pandémie. On ne sait pas quand le prochain événement en personne d’Apple pourrait avoir lieu, mais il est peu probable que ce soit la prochaine WWDC.

Qu’est-ce qu’Apple annoncera à la WWDC ?

Lors de la keynote, il est très probable qu’Apple annoncera iOS et iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 et peut-être même de nouveaux produits matériels. Apple a annoncé pour la dernière fois des produits matériels lors de la WWDC 2019, lorsqu’elle a dévoilé le Mac Pro et le Pro Display XDR. Apple travaille actuellement sur une version mise à jour du ‌Mac Pro‌ avec Apple Silicon, qui pourrait être annoncée lors de la WWDC.