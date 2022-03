Le dimanche 27 mars, le PDG d’Apple, Tim Cook, assistera à la 94e cérémonie des Oscars, Apple TV+ recevant six nominations, dont celle du meilleur film pour CODA.

La participation de Tim Cook aux Oscars est due au fait qu’Apple pourrait être parmi les protagonistes de l’événement en ramenant à la maison plusieurs statuettes. La plateforme Apple TV+ a reçu six nominations.

Le film CODA a remporté la plus prestigieuse nomination aux Oscars pour le meilleur film. De plus, CODA est également le premier film avec un casting d’acteurs pour la plupart sourds à obtenir une telle nomination. En plus du meilleur film, la performance de Troy Kotsur en tant que père dans CODA lui a valu une nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle. L’écrivain et réalisateur Sian Heder a été nominé pour le meilleur scénario non original. Enfin, La tragédie de Macbeth a remporté trois nominations pour la meilleure photographie, la meilleure conception de production et le meilleur acteur principal grâce à Denzel Washington.

Apple a reçu sa première nomination aux Oscars en 2021 pour « Greyhound » de Tom Hanks, mais cette année, les prévisions font du film CODA un favori. Incidemment, aucun service de streaming dans l’histoire des Oscars n’a jamais remporté la statuette principale du prix du « Meilleur film », car l’Académie a toujours été réticente à ces contenus en dehors de l’industrie cinématographique classique.