L’application Apple TV est désormais disponible pour les clients de l’hôtel dont les chambres sont équipées d’un téléviseur Philips MediaSuite Hospitality.

PPDS, le fournisseur mondial de produits Philips TV pour le marché de l’hôtellerie, s’est associé à Apple pour apporter l’application TV aux hôtels équipés de téléviseurs Philips MediaSuite, afin que les clients puissent accéder à leur abonnement Apple TV+ lorsqu’ils ne sont pas chez eux.

Avec l’application Apple TV, les voyageurs pourront regarder des séries et des films originaux de ‌Apple TV+‌, recevoir des recommandations personnalisées sur ce qu’il faut regarder et reprendre là où ils se sont arrêtés parmi les émissions et les films qu’ils regardaient à la maison. Philips avait déjà conclu des accords similaires avec d’autres fournisseurs de streaming tels que Netflix.

« Je suis absolument ravi que nous puissions désormais offrir l’accès à l’application Apple TV, qui comprend Apple TV+, l’un des services de streaming les plus populaires au monde, sur Philips MediaSuites », a déclaré Jeroen Verhaeghe, directeur commercial international de PPDS.

L’application ‌Apple TV‌ peut être ajoutée aux téléviseurs MediaSuite via le Google Play Store après avoir installé la dernière mise à jour du micrologiciel Philips MediaSuite.