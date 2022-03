L’Union européenne a révélé plus de détails sur ses plans pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des grandes entreprises technologiques comme Apple et Google. Parmi les différentes règles, il peut y avoir l’obligation d’interopérabilité pour les principales applications de messagerie.

Avec les règles de la nouvelle loi sur les marchés numériques (DMA), l’Europe souhaite que toutes les principales applications de messagerie telles que WhatsApp, Facebook Messenger et iMessage disposent d’une plate-forme interopérable.

DMA s’adresse aux entreprises qui comptent au moins 45 millions d’utilisateurs finaux actifs par mois ou 10 000 utilisateurs professionnels actifs par an en Europe. Cela signifie que la législation antitrust européenne pourrait avoir un impact non seulement sur le fonctionnement de l’App Store, avec l’obligation d’ouvrir des boutiques et des tiers payants, mais aussi sur iMessage.

Les législateurs européens estiment que les principales applications de messagerie disponibles en Europe doivent « s’ouvrir et interagir avec des plateformes de messagerie plus petites ». En d’autres termes, l’Europe souhaite qu’un utilisateur d’iMessage ou de WhatsApp puisse envoyer des messages à un utilisateur de Signal ou à toute autre application de messagerie.

Les utilisateurs de ces plateformes pourraient alors échanger des messages, envoyer des fichiers ou passer des appels vidéo via d’autres applications de messagerie, ayant ainsi beaucoup plus de choix.

La législation obligera également les entreprises à demander le consentement explicite des utilisateurs pour collecter des données personnelles à des fins publicitaires et leurs plateformes devront permettre aux utilisateurs de choisir librement le navigateur Web, l’assistant virtuel ou le moteur de recherche qu’ils souhaitent utiliser. Ceci, bien sûr, pourrait avoir des répercussions sur Apple car la société restreint certaines de ces options sur iOS.

Pour l’instant, la législation doit encore être finalisée et approuvée par le Parlement, nous devons donc encore attendre plusieurs mois avant qu’elle ne devienne opérationnelle.

Cependant, rappelons que Google a demandé à Apple d’adopter RCS dans iOS, le nouveau protocole de messagerie universel qui permet des communications avancées entre différentes plateformes. Bien qu’Android fonctionne déjà avec RCS, Apple n’a jamais manifesté d’intérêt pour l’adoption du protocole, car il apporterait certaines des fonctionnalités d’iMessage dans les conversations avec les utilisateurs d’Android.

Si l’UE approuve le DMA, Apple pourrait être contrainte d’ajouter le support RCS à ses appareils pour se conformer à la nouvelle législation. Le non-respect de la DMA, si elle était officiellement approuvée, pourrait entraîner des amendes de plusieurs milliards d’euros.