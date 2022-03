Le marché mondial des applications n’a pas encore atteint son apogée, selon la dernière analyse de l’écosystème des applications iOS et Android publiée par dada.ai.

Les téléchargements d’applications dans le monde ont atteint 37 milliards au premier trimestre 2022 sur iOS et Google Play, en hausse de 11% d’une année sur l’autre. Les plus grands marchés du trimestre ont été l’Inde, les États-Unis et le Brésil, tandis que le Mexique, la Turquie et le Brésil ont enregistré la plus forte croissance d’un trimestre à l’autre.

Les dépenses des consommateurs sur les applications ont également augmenté au premier trimestre, totalisant 33 milliards de dollars. Les applications iOS continuent de stimuler la croissance de l’écosystème d’applications sur ce front, représentant 65% des dépenses des consommateurs. Une grande partie des dépenses est allée aux jeux, au divertissement et aux applications photo et vidéo. Ensuite, il y a quelques catégories plus petites qui ont connu une croissance énorme au cours du trimestre, comme les applications médicales et celles dédiées à la santé et au bien-être.

L’application Disney+ a bien performé, atteignant à elle seule 2 milliards de dépenses en consommation. À noter que le classement des nouvelles installations est piloté par Google Play, comme c’est le cas depuis des années. Les utilisateurs d’Android ont représenté 28,5 milliards de téléchargements au cours du trimestre, le classement étant mené par TikTok, Instagram et Facebook.