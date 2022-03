Apple a publié la bande-annonce officielle de « Roar« , une série d’anthologies sombres et comiques basée sur une nouvelle de Cecelia Ahern.

« Roar » est une série anthologique de fables féministes sombres et comiques. Couvrant des genres allant du réalisme magique à l’horreur psychologique, ces huit histoires présentent des femmes normales dans des circonstances plutôt extraordinaires. Dans « Roar », les femmes mangent des photographies, rencontrent les canards, vivent sur les étagères comme des trophées. Pourtant, leurs luttes sont universelles.

La bande-annonce met en lumière le casting d’actrices primées dans huit histoires distinctes, dont Nicole Kidman, lauréate d’un Oscar, d’un Emmy et d’un Golden Globe, qui est également productrice exécutive. On retrouve également Cynthia Erivo (« Harriet »), lauréate d’Emmy, Grammy et Tony Award ; Issa Rae, six fois nominé aux Emmy Awards (« Insecure ») ; Merritt Wever, lauréate d’un Emmy Award (« Incroyable ») ; Alison Brie, nominée aux SAG Awards («La saison la plus heureuse», GLOW) ; Betty Gilpin, trois fois nominée aux Emmy Awards (« GLOW », « The Tomorrow War ») ; Meera Syal (« Hier »), Fivel Stewart (« Atypique ») et Kara Hayward (« Nous »).

Dans chaque épisode de la série, nous retrouverons également des stars importantes telles que Nick Kroll (« Big Mouth »), Judy Davis (« Nitram ») et Alfred Molina (« Spider-Man : No Way Home »)

« Roar » fera ses débuts dans le monde avec les huit épisodes le vendredi 15 avril sur TV+.