Un nouveau brevet Apple nous donne un aperçu de ce que pourrait être un futur appareil de communication de marque Apple.

Le « Wearable Device with Directional Audio » rappelle beaucoup un accessoire que les fans de Star Trek connaissent très bien : le Communicator Badge.

En pratique, ce futur appareil Apple serait capable de fournir une sortie audio même s’il est situé à une certaine distance des oreilles de l’utilisateur. Par exemple, l’appareil peut être porté sur la chemise d’une personne et diriger les ondes audio directement vers l’oreille.

Cette description proposée par Apple dans son brevet n’est pas sans rappeler l’appareil de communication devenu célèbre dans Star Trek. Entre autres, d’après les dessins du brevet, il semblerait presque que l’entreprise se soit inspirée de la saga.

La seule différence est que sur le dessin, l’appareil est porté sur le cou de l’utilisateur, plutôt que comme un badge. Cependant, Apple précise que l’utilisateur peut également le porter dans d’autres positions de la chemise ou d’autres vêtements similaires.

Avec cette solution, Apple vise à abandonner les casques et écouteurs traditionnels, car ils peuvent être « un peu intrusifs à porter et inhiber la capacité de l’utilisateur à écouter les sons ambiants ou à interagir avec les personnes à proximité en même temps ».

L’appareil monterait également des capteurs pour détecter différents paramètres, tels que les images, la pression, la lumière, le toucher, la force, la température, la position, le mouvement, etc. À titre d’exemple, Apple explique que le capteur peut servir à surveiller des caractéristiques biométriques, « telles que les paramètres de santé et d’activité physique, la fréquence cardiaque, les caractéristiques électrocardiographiques (ECG), la résistance galvanique de la peau et d’autres propriétés électriques du corps de l’utilisateur ».

Évidemment ce n’est qu’un brevet, mais Apple semble déjà projetée vers l’avenir.