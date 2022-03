Depuis le lancement de YouTube, le concept de divertissement à portée de clic est très populaire auprès de tous. Dans cette optique, la plate-forme Google est de plus en plus au centre du divertissement à domicile. Comme, comment? YouTube vient d’ajouter 4000 épisodes d’émissions télévisées très populaires à son catalogue !

Show TV gratuits sur YouTube

Disponible immédiatement, mais uniquement aux États-Unis, YouTube a annoncé un partenariat qui lui permet de mettre à disposition 4000 épisodes gratuits de certaines émissions de télévision. Notamment, parmi les plus intéressants, il y a Hell’s Kitchen. Pour accompagner l’acquisition des droits TV nécessaires, la plateforme proposera les publicités habituelles même en regardant les différents épisodes.

Pour améliorer la visualisation des contenus via la plateforme, YouTube a simultanément lancé une nouvelle interface de navigation pour Smart TV adaptée pour mieux consulter le catalogue des émissions disponibles. La vue repensée et les nouveaux menus aident les utilisateurs à naviguer de manière encore plus agréable entre les différentes émissions de télévision gratuites et payantes. Presque tout le contenu est disponible au moins en 1080p avec un son surround 5.1. Certes, dans quelques jours, le déploiement de l’interface aura lieu sur tous les appareils et Smart TV compatibles.

Chaque semaine, YouTube a également promis d’ajouter environ 100 épisodes de chaque série et émission disponibles sur la plateforme.

C’est sûrement une décision très intéressante de la part de YouTube qui, lentement, commence à donner du fil à retordre aux plateformes de streaming payantes.

Et en France ?

Malheureusement en France, du moins pour le moment, il sera impossible d’utiliser ces contenus à moins d’utiliser un service VPN qui, en masquant votre IP, fera croire à la plateforme qu’elle est aux USA. En faisant cela, cependant, vous enfreignez certainement les termes et conditions de YouTube et nous vous déconseillons de le faire.

Ces émissions et d’autres arriveront-elles également en France ? Nous sommes sûrs que, si le public aux États-Unis récompensera le choix de la plate-forme, il ne peut être exclu que YouTube prenne des mesures pour rendre ces émissions disponibles également dans notre pays.