Apple prévoit de fabriquer l’iPhone SE en utilisant de l’aluminium à faible teneur en carbone, grâce à un nouveau procédé de moulage innovant résultant d’un investissement de 4,7 milliards de dollars.

Avec son investissement dans Green Bond, l’objectif d’Apple est de développer de nouvelles technologies capables de rendre la production de n’importe quel appareil d’entreprise neutre en carbone. À ce jour, 4,7 milliards de dollars ont été investis et les travaux ont conduit à une nouvelle technologie de fusion qui, rapporte Apple, produira de l’aluminium sans créer d’émissions directes de carbone.

« Apple s’est engagée à laisser la planète meilleure que nous ne l’avons trouvée, et nos obligations vertes sont un outil clé pour faire avancer nos efforts environnementaux », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales d’Apple. « Nos investissements font avancer les technologies révolutionnaires nécessaires pour réduire l’empreinte carbone des matériaux que nous utilisons, en n’utilisant également que des matériaux recyclables et renouvelables dans nos produits pour conserver les ressources limitées de la terre ».

Apple achète de l’aluminium à Elysis, une entreprise qui travaille sur la production directe d’aluminium sans carbone. L’entreprise présente ce produit comme « le premier aluminium primaire produit à l’échelle industrielle sans empreinte carbone, dont le procédé produit de l’oxygène au lieu de gaz à effet de serre ».

La recherche sur cette nouvelle technologie est également le fruit de la collaboration d’Apple avec Alcoa, Rio Tinto et le gouvernement du Canada. Les premiers morceaux d’aluminium vert ont été utilisés dans la production du MacBook Pro 16 pouces. À l’avenir, cet aluminium sera également utilisé sur les iPhone à partir des modèles de la gamme « SE ».

Et quant à l’avenir de Green Bond, dans les mois à venir, Apple étendra ses opérations au centre de données de Viborg et construira une nouvelle infrastructure pour capter l’énergie thermique excédentaire au profit de la ville, grâce aux plus grandes éoliennes terrestres du monde.