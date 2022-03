Avec la sortie de macOS 12.3, certains utilisateurs de Mac ont rencontré des problèmes avec les contrôleurs de jeu après l’installation de la nouvelle mise à jour.

Plusieurs utilisateurs ont signalé sur le forum d’assistance d’Apple que Xbox, PlayStation et d’autres contrôleurs tiers ne fonctionnent pas via Bluetooth après la mise à jour vers macOS 12.3. Tous les utilisateurs ne semblent pas être affectés par ces problèmes, car certaines personnes ont déclaré que leurs contrôleurs fonctionnaient comme d’habitude.

De plus, d’autres utilisateurs signalent que les problèmes n’affectent que certains jeux et surviennent lors de la tentative de connexion du contrôleur au Mac via Bluetooth. Supprimer le contrôleur du menu Bluetooth, puis le coupler à nouveau ne résout pas non plus les problèmes. Pour le moment, il n’y a pas de solution pour ceux qui ne peuvent pas utiliser les contrôleurs, en attendant une mise à jour corrective d’Apple.

Et vous, avez-vous remarqué quelque chose de similaire ?