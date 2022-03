Disney et Kabam ont annoncé une collaboration pour proposer un nouveau jeu d’action pour iPhone et iPad sur l’App Store, à savoir Disney Mirrorverse.

Ce jeu proposera une vaste liste de personnages du monde de Disney et Pixar, mais sous des formes modifiées dans le style « Mirrorverse ».

Mirrorverse est une sorte de réalité alternative des mondes traditionnels des personnages Disney et Pixar, elle peut donc offrir la liberté d’explorer ces personnages sous des angles auxquels on ne s’attendrait jamais et de les faire se comporter de manière inimaginable.

Comme le montre la bande-annonce, la pré-inscription est désormais ouverte sur le site officiel du jeu. Disney Mirrorverse offrira des récompenses qui pourront être débloquées en fonction du nombre de personnes qui se préinscrivent. Un autre avantage de la préinscription est que les joueurs iOS débloqueront un avatar spécial Mickey Mouse doré.

Le jeu sera disponible sur l’App Store à partir du 23 juin.