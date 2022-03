iFixit a démonté le nouveau Apple Mac Studio doté du processeur M1 Max. Que trouverons-nous à l’intérieur ?

« Si Apple mettait un Mac Pro dans un Mac mini, vous obtiendriez quelque chose qui ressemble beaucoup au nouveau ‌Mac Studio‌ », ont déclaré les experts d’iFixit décrivant l’intérieur de la machine.

iFixit confirme que le SSD ‌Mac Studio‌ n’est pas soudé et peut être retiré, mais apparemment, il ne peut pas être mis à niveau ou remplacé par d’autres SSD plus grands. iFixit a trouvé un emplacement de rechange vide sur la carte mère et a essayé d’insérer le SSD à partir d’un deuxième ‌Mac Studio‌, mais le lecteur n’a pas fonctionné. Cependant, l’échange de SSD de même capacité entre deux Mac Studios a parfaitement fonctionné.

« Après de nombreux tests, dont certains ont été interrompus par des problèmes de serveur Apple, nous avons en fait des réponses définitives. Nous avons inséré ce SSD dans l’emplacement vide d’un autre modèle de base de Mac Studio, mais le configurateur n’arrêtait pas de nous donner des erreurs de récupération DFU. Quelle que soit la configuration, nous ne pouvions pas utiliser un autre SSD en termes de capacité sur un Mac Studio que celui d’origine.

Cependant, lorsque nous avons remplacé le lecteur Mac Studio de rechange par celui du lecteur de démontage et utilisé Configurator pour effectuer une restauration DFU, cela a fonctionné. Les échanges de SSD sont possibles, du moins entre deux disques de même taille, mais les mises à jour ne sont pas possibles pour le moment. »

Contrairement au module de stockage, la RAM est intégrée, ce qui signifie que les mises à niveau de la mémoire sur Mac Studio ne seront pas possibles après l’achat.

Le ‌Mac Studio‌ M1 Max est également équipé d’un énorme dissipateur thermique avec un ensemble de ventilateurs doubles et les ventilateurs sont « beaucoup plus massifs que d’autres vus sur Mac récemment ». iFixit a également déclaré que le dissipateur thermique rétrécit positivement le M1 à plus de six fois son poids.

À l’intérieur du ‌Mac Studio, cela se complique‌ que ce soit avec des supports, des connecteurs et des vis torx, qui affectent la réparabilité et l’accessibilité pour les utilisateurs. iFixit a fait l’éloge des ports modulaires et du système de gestion de la chaleur, mais les techniciens ne sont pas satisfaits de l’emplacement des ventilateurs, du stockage potentiellement non évolutif et de la RAM intégrée. Le ‌Mac Studio‌ a obtenu un score de réparabilité iFixit de 6 sur 10 : « C’est un digne successeur du ‌Mac mini‌, mais il n’est pas encore prêt pour les pros. »

iFixit a également jeté un coup d’œil rapide à l’intérieur du Studio Display, constatant que l’intérieur ressemble beaucoup à un iMac. La webcam du Studio Display est similaire à la caméra de l’iPhone 11, mais iFixit n’a pas grand-chose à dire sur ce modèle en attendant une analyse plus approfondie.