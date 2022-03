Aujourd’hui, l’ancienne dirigeante d’Apple, Jennifer Waldo, a quitté son poste pour rejoindre Ford et travailler sur la restructuration technologique de l’entreprise.

Le rôle de Jennifer Waldo chez Apple était celui de vice-présidente de People Business Partners. Chez Ford, elle sera la nouvelle responsable du personnel et de la gestion des employés de l’entreprise.

« Jen possède une expérience et des antécédents incroyables pour aider les entreprises de tous les secteurs à créer des talents et une culture pour soutenir l’innovation et la croissance », a déclaré le PDG de Ford, Jim Farley. « Ce sera un ajout inestimable car nous construisons une équipe diversifiée et performante pour réaliser le plan Ford+. »

Ford+ est le nom de la récente restructuration de l’entreprise qui vise à renforcer son innovation technologique et à concurrencer directement Tesla.

Waldo a rejoint Apple en 2019 et a généralement tendance à ne rester dans les entreprises que trois ans, bien qu’entre 2011 et 2019, elle ait toujours travaillé pour les entreprises General Electric.