Apple a acquis Credit Kudos, une startup britannique de banque ouverte qui vise à aider les prêteurs à prendre de meilleures décisions.

Credit Kudos offre des informations et des scores basés sur les demandes de prêt tirées des données de transaction bancaire et des résultats de prêt, provenant du cadre bancaire ouvert du Royaume-Uni. L’API de la société offre aux banques prêteuses un moyen de prendre des décisions de prêt plus rapides et plus automatisées avec un risque réduit et des taux d’acceptation plus élevés.

La startup a commencé à lever des fonds en avril 2020, gagnant 6,5 millions de dollars en investissements et vaut maintenant environ 150 millions de dollars. L’accord d’acquisition d’Apple a été conclu la semaine dernière.

Pour le moment, on ne sait pas ce qu’Apple veut faire avec Credit Kudos, mais il est plausible que la technologie de la startup puisse aider l’entreprise à lancer l’Apple Card au Royaume-Uni puis dans le reste de l’Europe.

À ce jour, ‌Apple Card‌ est disponible exclusivement aux États-Unis, mais la technologie de Credit Kudos est basée sur le cadre bancaire ouvert du Royaume-Uni. Il est possible qu’Apple modifie la technologie de Credit Kudos pour en tirer parti aux États-Unis et dans d’autres pays où il souhaite lancer l’Card, accélérant considérablement l’ensemble de la procédure.

Bien sûr, les marchés du crédit et la réglementation financière varient énormément d’un pays à l’autre, il ne sera donc pas facile pour Apple de lancer ‌Apple Card‌ à l’international. Ce n’est qu’un premier pas, après le grand succès de l’Apple Card aux Etats-Unis.