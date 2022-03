Apple a été accusée de monopoliser illégalement le marché des applications de surveillance de la fréquence cardiaque sur l’Apple Watch.

AliveCor, une société qui commercialise l’appareil ECG « KardiaBand » pour Apple Watch, a déposé une plainte antitrust contre Apple en mai 2021 accusant la firme de Cupertino de modifier l’algorithme de fréquence cardiaque pour obtenir un « avantage concurrentiel injuste » sur ses rivaux, mettant en danger des vies des utilisateurs d’AliveCor.

Selon l’acte d’accusation, la décision d’Apple d’exclure les fournisseurs tiers d’analyse de la fréquence cardiaque de l’Watch a nui à AliveCor et a eu un impact sur les patients et les consommateurs. Pour accompagner KardiaBand, AliveCor a créé l’application SmartRhythm, qui utilise les données de l’algorithme de fréquence cardiaque de l’Apple Watch pour déterminer quand une fréquence cardiaque est irrégulière et inciter les gens à passer un ECG avec KardiaBand.

KardiaBand a reçu l’approbation de la FDA en 2017, mais en 2018, Apple a lancé l’Apple Watch Series 4 et a intégré des capacités ECG avec des notifications de rythme cardiaque irrégulier associées. AliveCor dit qu’Apple a vu le succès de KardiaBand et a changé la fonctionnalité de watchOS pour saboter KardiaBand et « entrer sur le marché de l’analyse de la fréquence cardiaque sur Apple Watch ».

Selon Reuters, le juge de district américain Jeffrey White a déclaré il y a quelques heures qu’AliveCor peut porter l’affaire devant un jury, car il y a toutes les conditions pour le faire : « Les allégations de l’acteur établissent de manière plausible que la conduite d’Apple était anti -compétitif. »

Apple et ses avocats n’ont pas encore répondu à la décision.

Apple et WiLAN, accord conclu

Il y a aussi de bonnes nouvelles sur le plan juridique pour la firme de Cupertino. Apple et WiLAN ont en effet signé un accord de licence de brevet qui va mettre fin à une série de litiges sur les technologies sans fil des iPhone datant de 2007.

Depuis le lancement du premier iPhone, Apple et WiLAN ont été engagés dans de multiples poursuites en contrefaçon de brevets et demandes reconventionnelles. Plus récemment, une décision de 2020 a condamné Apple à payer 109 millions de dollars à l’agrégateur de brevets. Selon Reuters, cependant, les deux sociétés ont maintenant signé un accord de licence de brevet qui semble régler tous les différends.