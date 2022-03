La maison de logiciels ukrainienne MacPaw a développé l’application Mac « SpyBuster » qui permet aux utilisateurs de savoir si leurs données sont stockées sur des serveurs russes et peuvent donc être consultées par les autorités du pays.

MacPaw est une maison de logiciels basée à Kiev qui, entre autres logiciels, a créé au fil du temps des titres bien connus des utilisateurs de Mac tels que Setapp et CleanMyMac X. Toutes ces applications continuent de fonctionner malgré l’invasion du pays par la Russie et maintenant l’entreprise a décidé de publier un outil pour tous les utilisateurs de Mac, entre autres utilisé en interne pendant un certain temps pour des raisons de sécurité.

SpyBuster est une application gratuite que les utilisateurs peuvent utiliser pour analyser leur Mac et savoir si des applications russes ou biélorusses sont installées sur macOS et même si les données sont envoyées sur des serveurs dans ces pays.

Cette information est importante car, comme l’explique MacPaw, en vertu de la loi russe, les autorités peuvent forcer les serveurs locaux à transmettre tous les appels vocaux, données, images et messages texte des six derniers mois. Les mêmes lois exigent que les métadonnées sur ces informations, telles que l’heure et le lieu, soient disponibles pendant trois ans si elles sont stockées sur un serveur russe.

En plus d’identifier les logiciels russes ou biélorusses, SpyBuster permet aux utilisateurs de bloquer toutes les données envoyées aux serveurs des deux pays. Les résultats de l’analyse de l’application sont traités et stockés localement sur l’appareil de l’utilisateur et ne sont pas partagés avec MacPaw.

SpyBuster peut être téléchargé gratuitement à partir de ce lien.