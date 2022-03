Nintendo s’est aventuré dans l’industrie du jeu mobile avec d’excellents résultats. Malheureusement, tous les paris ne sont pas toujours gagnés et, en fait, la société a décidé de fermer Dragalia Lost.

Nintendo a transformé certaines de ses franchises les plus populaires en jeux mobiles. Les exemples sont Animal Crossing: Pocket Camp et Fire Emblem Heroes, qui ont rencontré un grand succès. Mais il y a aussi des exemples de titres moins réussis comme Super Mario Run, dont le caractère payant a conduit à un flop, et la fermeture de Dr. Mario World. Maintenant, Nintendo a annoncé une nouvelle fermeture et cette fois c’est au tour de Dragalia Lost.

Voici le message qui est apparu sur le site officiel de Dragalia Lost :

« La campagne principale de Dragalia Lost devrait se terminer en juillet 2022 avec la deuxième partie du chapitre 26, l’ajout final et culminant à sa longue histoire. À la fin de la campagne principale, le jeu lui-même sera également fermé. De plus amples détails sur le programme de fin de service seront fournis ultérieurement. »

Le jeu recevra une mise à jour avec de nouvelles aventures pour les joueurs actuels le 31 mars 2022, mais plus de nouveau contenu par la suite en raison de la fermeture prochaine du jeu. Les vitrines d’invocation et les reprises d’événements resteront cependant disponibles jusqu’à la fermeture du service.