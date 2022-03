Le lecteur multimédia VLC pour iOS, iPadOS et tvOS a été mis à jour avec plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Cette mise à jour ajoute une interface de lecture vidéo entièrement repensée, ajoute la prise en charge de la navigation sur les partages réseau NFS et SFTP, et inclut également des améliorations majeures des performances.

La version 3.3 de VLC améliore également l’apparence de la médiathèque locale, notamment pour les fichiers audio. De plus, il est désormais possible de profiter d’un thème sombre accessible. La mise à jour permet ensuite d’accéder à tous les médias stockés localement, même sur des appareils externes, en plus de la prise en charge de l’audio spatial.

Entre autres choses, cette mise à jour prend aussi en charge les appareils plus anciens avec iOS 9, tels que l’iPhone 4 et l’iPad mini de première génération, ainsi que l’Apple TV HD.

L’application permet la synchronisation de fichiers avec Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, iCloud Drive, iTunes, les téléchargements directs et le partage Wi-Fi, ainsi que la diffusion en continu à partir de serveurs multimédia SMB, FTP, SFTP, NFS, UPnP / DLNA et à partir du Web.

Nous vous rappelons que VLC est un lecteur multimédia multiplateforme disponible gratuitement sur l’App Store.