Apple apporte progressivement la 5G à toute sa gamme de produits mobiles tels que les iPhone et les iPad, mais quel impact à la 5G sur l’autonomie de la batterie ?

Le Wall Street Journal a procédé à un test complet, tout en admettant qu’il s’agit de tests d’usage réel qui ne peuvent donc pas donner d’indications scientifiques et parfaites, mais seulement une estimation de consommation. Le test a été effectué sur iPhone SE 3, iPhone 13 Pro, iPhone 13 mini et iPad Air, et répété en 5G et LTE.

Les résultats montrent clairement que la 5G peut avoir un impact majeur sur la durée de vie de la batterie de l’iPhone et de l’iPad. La plupart des tests consistaient à lire des vidéos YouTube d’abord en 5G puis en LTE :

Le test a été mené aux États-Unis et fait également ressortir un autre point très intéressant : la différence d’autonomie en utilisant différents opérateurs tels que T-Mobile et Verizon. De plus, tous les iPhone étaient connectés au mmWave 5G beaucoup plus rapide. Une connexion en 5G sub-6GHz a moins d’impact sur l’autonomie.

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, l’iPhone SE 3 a duré une heure de plus en 4G que lorsqu’il était connecté en 5G. L’iPad Air et l’iPhone 13 mini ont duré environ 1,5 heure de plus, tandis que l’iPhone 13 Pro a duré 2,5 heures de plus.

Et vous, avez-vous remarqué des différences substantielles en termes d’autonomie entre la 5G et la 4G ?