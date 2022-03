Bien que cette décision devait probablement intervenir plus tôt ce mois-ci, une décision du tribunal de Moscou a effectivement interdit Facebook et Instagram en Russie. Whatsapp continuera à fonctionner.

Depuis le début du conflit entre l’Ukraine et la Russie, les réseaux sociaux de Meta luttent contre les fake news. La société américaine a en effet autorisé la divulgation de messages contre Poutine et l’armée russe sans appliquer de censure sur ces sujets. Tout cela visait à condamner les décisions de la Russie concernant ce conflit.

Le tribunal de Moscou, compte tenu de la position de Meta, a donc décidé d’interdire Facebook et Instagram en Russie. La décision a exclu WhatsApp de l’interdiction. La raison est à rechercher dans la nature du service de messagerie qui, en fait, n’est pas un réseau social. Grâce à WhatsApp, les gens communiquent directement via des chats et des groupes communs et, s’ils ne sont pas privés, ils n’ont pas la possibilité de publier du contenu comme c’est le cas via les réseaux sociaux.

L’utilisation de WhatsApp en Russie est très importante. Les chiffres parlent d’environ 80% de la population de plus de 14 ans qui l’utilisent quotidiennement. En vérité, notamment en vertu des incertitudes générées par ces décisions, l’utilisation de Telegram en Russie a considérablement augmenté ces derniers jours. Grâce à Telegram, ainsi qu’aux canaux et groupes ouverts, il est plus facile d’accéder non seulement aux chats traditionnels, mais également à des sources d’informations indépendantes.

Le tribunal de Moscou a également souligné qu’il sait très bien que de nombreux utilisateurs utiliseront également Facebook et Instagram via VPN. En fait, l’arrêt précise que l’utilisation ne doit pas être considérée comme une participation à des activités extrémistes tant qu’elle ne viole pas les nouvelles réglementations internes qui interdisent la diffusion de fake news.

Que se passera-t-il lorsque le conflit entre la Russie et l’Ukraine prendra fin ? Meta pourra-t-il à nouveau rendre Facebook et Instagram accessibles aux utilisateurs russes ? Nous le sauront lorsque le conflit se terminerait en espérant que ce sera le plus tôt possible.